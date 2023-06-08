日月潭水庫水位已幾近滿水位，「九蛙疊像」8日僅剩2隻浮在潭面。（陳淑娥攝）

南投縣7日晚開始下起滂沱大雨，日月潭水庫蓄水量8日回升到97.56％，幾近滿水位，迷人水景也再度呈現，掀起步道賞景旅遊熱潮。日月潭國家公園風景區管理處8日表示，目前在日月潭闢建的步道計有涵碧步道、年梯步道、內湖山步道等13條，歡迎民眾探索日月潭，飽覽好山好水優美景緻。

日月潭水庫昨日水位來到748.09公尺，幾近滿水位狀態，蓄水量也再創新高，達12647.6萬立方公尺；而對水情具有指標意義的「九蛙疊像」，也僅剩二隻半浮在潭面，迷人水景再度呈現，也掀起步道賞景旅遊熱潮。

日月潭國家公園風景區管理處副處長廖錫標指出，近日針對環潭自行車道進行「維安大掃除」工作，將步道上的枯枝落葉、被雨打落的樹枝以及具有潛在危險性的景觀樹，也一併修剪，確保安全，提供一個更優質的場域給遊客使用。

廖錫標提到，目前在日月潭闢建的步道共計13條，包括涵碧步道、年梯步道、內湖山步道、松柏崙步道、大竹湖步道、水蛙頭步道、伊達邵親水步道、土亭仔步道、貓蘭山步道、青龍山步道、慈恩塔步道、水社大山登山步道、後尖山步道，提供民眾探索日月潭之美。

日月潭國家公園風景區管理處指出，日月潭畔每條步道各有特色，有的可近觀親水，有的可登高俯瞰湖光山色，但健行難易度不一，呼籲民眾要依自己體力、耐力等身體狀況安排路線，千萬不可躁進，才是確保步道之旅安全之道。