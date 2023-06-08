在台灣銷售逾10年的澳豐金融集團旗下基金，以8％報酬率吸引投資人，去年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢，不少上市櫃公司及投資人受害，引起金管會等主管機關注意，檢調2019年就偵辦國內銷售澳豐基金的主要通路兆富財富管理顧問公司，負責人曾奎銘上月被判刑2年3月，結果檢調發現曾奎銘事後又重操舊業，繼續非法販售澳豐AA基金，金額約1000多萬元美金(折合3億台幣)，台北地檢署8日指揮調查局台北市調查處兵分16路搜索、約談兆富負責人曾奎銘15人到案。

澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）登記於地中海島國賽普勒斯，旗下基金以匯率套利型商品為主，通稱澳豐基金，聲稱每年報酬率平均可達8％，但未獲主管機關核准在台銷售，澳豐基金透過兆富公司等通路推銷招攬，不少上市櫃公司及投資人受害。

金管會認為，澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，澳豐及上游的兆富公司，也並非境外基金總代理，2015年、2016年、2017年及2023年，金管會曾7度將相關案件移送調查局。

曾奎銘自2015年至2019年非法販售澳豐基金案，台北地院上月已依《證券投資信託及顧問法》等罪判刑2年3月、併科罰金500萬元，北檢認為判太輕，已提起上訴。

檢調獲報，曾男等人在2019年非法販售境外基金，被北檢起訴後，仍持續在台非法販售境外基金，因此涉犯《證券投資信託及顧問法》。

根據《證券投資信託及顧問法》規定，任何人非經金管會核准或向金管會申報生效後，不得在國內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金；違反可處5年以下徒刑。