花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區近萬個納骨塔供不應求，鄉公所向縣府爭取經費獲8400萬元，加上自籌款1000萬元，將增設4590個戶外納骨牆塔位，預計2027年完工。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區承擔縣內6鄉鎮火化任務，近萬個納骨塔供不應求，鄉公所向縣府爭取經費獲8400萬元，加上自籌款1000萬元，將增設4590個戶外納骨牆塔位，預計明年動工，2027年完工。

慈雲山懷恩園區納骨塔自1984年啟用，原先7000多個塔位額滿後，鄉公所2014年爭取經費再增設2500個，卻很快就達到飽和，於是去年再增加1022個大、小骨灰櫃，但隨近年選擇火化人數增多，撿骨入塔數量暴增，近萬個塔位供不應求。

鄉公所指出，縣長徐榛蔚多次聽見地方需求，利用花蓮縣第四期綜合發展實施基金挹注8400萬元預算，鄉公所再自籌1000萬，將規畫增設戶外納骨牆4590個塔位，預計2024年到2027年執行完成。

鄉公所表示，慈雲山懷恩園區座山面海，風水寶地靈塔櫃位難求，過去基於照顧鄉親安奉先人，發現未必每人能承擔殯葬設施繳費能力，加上吉安鄉面臨老齡化，因此公所必須健全建設，做好需求配套，優先提供設籍吉安鄉先人安奉優惠補助。

此外，鄉公所規畫慈雲山示範公墓西區墓主既存墳墓遷葬安奉事宜，鄉長游淑貞在祈福儀式時表示，慈雲山以接力方式完成高標規格的水土保持相關計畫核可，克服重重困難和法規要項，雖然鄉鎮爭取經費不易，但鄉公所仍會積極投入建設發展，提供地方功德圓滿需求。