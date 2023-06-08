為強化地方政府海洋污染應變能量及落實海洋廢棄物處理工作，海洋委員會海洋保育署每年舉辦海洋環境管理考核，將全台臨海的19縣市分三組進行評比，金門縣再度受中央肯定，在與東部及離島6縣市的第三組中3度蟬聯「特優」獎項，今（8）日上午於高雄流行音樂中心舉辦頒獎典禮，由海委會主委管碧玲親自頒獎，公開表揚並嘉勉各績優縣市守護海洋環境的付出與努力。

金門縣環保局指出，四面環海的金門因受季風及潮流影響，每年有大量海漂垃圾，除了大力招募縣內漁船加入環保艦隊協助清除海洋垃圾外，亦經常辦理海漂垃圾清除活動以維護海洋環境。而在海洋環境管理方面首重源頭管理，不定期針對港口及列管事業污染源加強查核避免發生污染事件，每年舉辦海洋油污染緊急應變演練及人員訓練，強化各單位即時應變運作能力；此外，透過海洋環境教育宣導，使民眾瞭解海洋垃圾污染情形及對環境生態影響引起共鳴，共同守護愛護海洋。

環保局表示，近年與台塑集團台化纖維股份有限公司合作建立廢棄漁網回收再利用管道，再製成環保機能服飾，解決長年累積漁網問題，並引進冷壓減容設備，大幅提升處理保麗龍量能，促進循環經濟，相關工作也會持續精進執行。

此外，環保局去年度（2022）監督列管事業加強輸油卸油污染防治措施，培訓無人機操作人員應用於海污應變處理，並與縣內漁船簽署海污應變備忘錄，強化海污防治作為及應變量能等，相關工作皆受到考核委員肯定。縣府也表示將持續推動海洋環境管理政策，展現對資源循環再利用及海洋環境保護的堅定意念。