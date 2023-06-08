中共官媒近日透露，中國自主研發的新一代JF-22超高速風洞近日通過專家組最後驗收，這項可模擬高達30馬赫的高超音速飛行環境的風洞，將投入往返太空運輸系統和超高速飛行器研發。不過美國專家卻狂吐酸葡萄稱，30馬赫的速度只會用在月球和火星重返任務上，沒有什麼實際的軍事價值。

中國《央視》報導稱，這項名為「爆轟驅動超高速高焓激波風洞」簡稱JF-22超高速風洞，始建於2018年，2021年8月建成。風洞長167米，直徑4米，實驗氣流速度每秒可達3至10公里。大陸物理學家指出，該風洞建成並通過驗收之後，可以模擬航天器重返大氣層的環境，供研發天地往返飛行器、高超音速導彈以及第6代戰機使用，其性能綜合指標處於國際領先水準。

《亞洲時報》引述中科院高溫氣體動力學國家重點實驗室研究員韓貴來於2021年曾表示，JF-22風洞可以模擬高達30馬赫的高超音速飛行環境，而且實驗時間長達130毫秒。相較美國最先進的LENS II高超音速激波風洞只能類比7馬赫的速度以及30毫秒的實驗時間，中國的風洞技術領先約20至30年。

不過，《美國之音》引述高超音速和航太工程專家克里斯．庫姆斯（Chris Combs）對媒體表示，中國對JF-22的吹說法忽略了全世界各種已經存在幾十年的風洞設施，全球好幾座風洞設施早就取得20馬赫或以上飛行速度的類比。而30馬赫的速度只會用於天外重返（月球和火星等），他說，「除非他們要從月球上發射導彈，否則這並沒有什麼真正的軍事價值」。

在1960至1970年代，美國太空總署（NASA）所有的太空梭和航天器都在加州艾姆斯研究中心的風洞進行測試，風洞測試的速度只能達到2至3.5馬赫，更高的測試是則是用流體力學軟體進行數位模擬。由於缺乏風洞，美國國防部正在考慮放棄風洞測試，而是通過實際的飛行試驗獲取數據。

中國研製出東風17、鷹擊21和東風27等3款高超音速導彈，正是因為先研發了JF12高超音速風洞才獲得的成果。（圖／新浪網）

報導說，中國浙江省一位專欄作家對美國國防部這種說法感到十分驚訝，認為它「違背了科學研究的基本程式」。因為只有風洞而不是軟體，才能類比真正的高超音速環境。33馬赫速度能力的風洞對研發太空梭至關重要，因為太空梭需要以每秒11.2公里的逃逸速度穿越大氣層。

也有其他人士對此不種看法不表認同，大陸一位著名的博主曾指出，中國通常希望投資風洞，因為計算流體力學軟體是中國的弱項。而且中國官員通常喜歡投資硬體而不是軟體，是因為他們喜歡看到具體的實物和結果。

雖然如此，超高速風洞顯然在超高速載具的研發上仍有不可替代的作用。大陸《新浪網》指出，中國已經擁有JF12高超音速風洞，JF12風洞長265米，實驗艙最大風速可達9馬赫，正是因為有了JF12高超音速風洞，中國才研製出東風17、鷹擊21和東風27等3款高超音速導彈。在JF-22的助力下，很可能不久後就會研發出更多新的科技成果。