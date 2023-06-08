上月新北市板橋區吉的堡幼兒園加盟店爆出老師疑餵食幼童安眠藥，28名孩童受檢，8人有微量反應，目前已有17名家長提告，今(8)日檢警發動第二波搜索及約談；另有家長指出遭餵毒的情況出現僅在中班、小班孩童，而大班僥倖逃過是因為園長小孩就讀大班，然而，遭餵毒藥分布小班、中班以及大班，而園長的小孩也遭到下藥。

新北市吉的堡幼兒園加盟店，有3名幼童家長日前發現子女於今年2月至4月間，出現情緒易怒及自殘等行為，幼童聲稱遭老師餵食不明藥物，家長遂於上月14日向警方報案，新北市教育局上月15日接獲教保人員疑似餵藥事件通報，當天即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，由社會局報請新北地檢署啟動司法調查，檢方5月18日赴幼兒園執行第一波搜索，案件曝光後引起社會各界重視。

外傳有家長發現遭餵毒的部分僅出現在中班、小班，而園長的小孩因為就讀大班而逃過，不過有消息指出，遭餵毒藥分布小班、中班以及大班孩童，園長的小孩也遭到下藥。

今(8)日凌晨6時許，新北地檢署承辦檢察官為釐清相關疑點，指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索及約談，對象包括幼兒園園長與老師共8名關係人，搜索處所含幼兒園園區及園長、老師等人住處，上午執行搜索後，警方已陸續將相關人帶回警局偵訊，其中幼兒園園長面對媒體提問，「全程不發一語」快閃上車，警方將針對家長提告內容進行釐清。

另外，吉的堡教育集團今(8)日也在臉書粉專發布聲明，針對加盟店疑有老師對孩童餵食不明藥物事件，造成家長們的擔憂與不安深感抱歉，相關事件已進入司法調查釐清中，目前停止與該加盟園品牌及教學合作，並對該幼兒園負責人及事件老師追究一切可能的法律責任及相關賠償，以及積極配合檢警調查提供相關資訊。