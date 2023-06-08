沈文程日前歡度68歲生日。（大大娛樂提供）

沈文程月底開唱前驚傳意外！6日迎接68歲的他，生日前夕一如往常去溪邊釣魚，沒想到石頭不穩，他整個人跌入水中，左手中指折傷「腫了好大一個」，所幸事後就醫無大礙。他把這次「跌倒」當成上天的禮物，希望遇水則發，「濕了一身好清涼，然後手指腫起來，會發會發，發起來啦」。

沈文程比喻生日就像樹的年輪，一圈一圈圍上去，也跟粉絲分享、勉勵年紀雖然大了，年輪又長了一圈，「但要保持年輕的心，正能量生活，也讓身體的樹更粗壯，更健康 」。生日當天他正在嘉義錄影，製作單位特別為他訂製「七海刀狼」蛋糕慶生，意外驚喜讓沈文程好感動。

他本月24日將在台北國際會議中心舉辦演唱會，近日正積極彩排備戰，雖近來感冒、釣魚出意外手指掛彩，但樂觀的他不以為意，更令他開心的是，遠在國外的兒子打視訊電話祝他生日快樂；沈文程透露兒子每天都會跟他通Line，這次因工作關係可能無法排假回台看他演唱會，但他之前已把台中站影片、照片發給兒子看，父子還一起討論演唱會內容。

此外，沈文程也分享每年自己都會預先買好生日禮物犒賞自己，今年的禮物則是一頂賽車安全帽，因他有收集外國偶像賽車手所配戴的賽車帽，每個型號都買好收藏，今年生日禮物搶到的這頂，更令他開心不已，不僅需特別訂製，連運送抵台都要耗時長達半年，但也讓他因此每天充滿期待。沈文程台北演唱會購票請洽年代售票。