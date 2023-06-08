居住在洛杉磯的影像藝術家喬治．伯恩，向洛杉磯的陽光致敬般，作品將看似平日所見的城市，賦予當代藝術語彙中純淨的粉彩，看似帶著療癒感而讓人心情愉悅的影像，卻又隱約中透著不真實。

喬治．伯恩以攝影畫面為基礎，重新以拼貼成虛構場景的作品，近日在台北紅野畫廊展出。以《無垠的城邦》為名，他利用了洛杉磯的氣候特色，加上幾何方塊的構圖，帶有節奏的光影與物體，乍看之下彷彿精準設計的復古海報，每個元素如建築、車站等人造地景看來都是真實的，但場景卻又不真實存在。

紅野畫廊指出，由理性的角度來看伯恩的作品，運用了後真實的語彙，在資訊爆炸的時代，人們很難分清楚什麼樣訊息才是真的，尤其在每個人高度依賴社群媒體的時代，人們其實活在同溫層中，每個人所感知的真實世界可能都不太相同。就感性角度來看，伯恩出生於雪梨，作為一個外來的移居者，他十分熱愛洛杉磯，因此他的作品也大量地凸顯該城獨有的銳利光影。

此外，受到70年代「新地景」攝影運動的影響，聚焦於一些人造物如火車站、加油站等日常所見的地景，他認為這些城市建構是日常生活中最熟悉可見的，但人們往往也最容易忽略，因此他在作品中運用這些元素，創造出很有秩序的虛構世界，也藉著作品中一些比例雖小但舉足輕重的植物：棕櫚、柏樹，象徵著和自己一樣雖屬「外來者」，但如今卻在洛杉磯到處可見，成為城市的一份子。