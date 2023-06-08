後龍鎮大西瓜比賽8日在海埔社區活動中心登場。（後龍鎮農會提供／謝明俊苗栗傳真）

2023年苗栗縣後龍西瓜節起跑，活動的重頭戲之一就是西瓜競賽，賽事8日上午在海埔活動中心登場，比賽項目分為西瓜王組、無籽西瓜組及甜美人西瓜組等3組，依瓜果的整齊度、外觀、果重、甜度、肉質及肉色分別進行評比。結果由東明里長李明珍栽種西瓜奪得頭籌，每顆平均重量25公斤以上，甜度高達12.37度。

後龍鎮公所為提升後龍西瓜栽培技術與果品品質，增加農業產值，吸引青農回鄉加入農業經營，特別舉辦後龍西瓜節活動，並在8日上午在海埔社區活動中心舉辦「後龍鎮2023年西瓜評鑑競賽」，賽事分為西瓜王組、無籽西瓜組及甜美人西瓜組等3組，依瓜果的整齊度、外觀、果重、甜度、肉質及肉色分別進行評比。

比賽結果，今年的西瓜王由東明里長李明珍以精心栽種，平均重量25公斤以上，甜度高達12.37度的大西瓜拔得頭籌，特等獎獎金1萬元，其餘名次依序為頭等獎楊興發，貳等獎黃源甲，優等獎3名由黃添吉、楊進興、楊吉生等人獲得。

無籽西瓜組特等獎金6千元，由楊興發獲得，頭等獎莊春吉，貳等獎楊國禎，優等獎3名包括有楊進興、陳秀琴、陳文聰等獲得。甜美人組特等獎由彭金土獲得，頭等獎楊興發，貳等獎馬肇呈，優等獎3名，分別由龍建驊、莊春吉、陳秀琴獲得。

後龍鎮長謝清輝表示，後龍鎮位於後龍溪出海口，屬砂質土壤、排水良好，因氣候及環境的優勢，生產出許多優良的農產品，例如西瓜、香瓜、小番茄等，其中西瓜栽種歷史悠久，口感爽脆、清甜多汁，自2017年開始舉辦西瓜評鑑，並製作西瓜防偽標章，在消費市場上已奠定優良的口碑、且廣受歡迎。