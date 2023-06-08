大陸女星唐嫣過往因出演《仙劍奇俠傳三》、《錦繡未央》而走紅，不過自從與男星羅晉結婚後，將生活重心專注在家庭，近年來較少有作品推出，然而現已成為媽媽的她身材依舊保持得相當好，偶爾亮相在鏡頭前都受到不少讚賞。近日，唐嫣的昔日同桌在社群上曝光與她的合照，唐嫣在鏡頭前的清純模樣也被網友讚翻。

唐嫣自與羅晉結婚並當媽後，將生活重心轉向家庭，多在家中陪伴家人，較少有新作品推出。不過身高172cm的她，體重長年保持在48公斤左右，身材維持得相當好，此前難得出席公開活動時，零修圖的貌美模樣也被粉絲盛讚。

此外，學生時期便有著「中戲校花」美稱的唐嫣，近日有幾張20年前與好友的同框合照，以及好友寫下的長文在網路上流傳，只見曝光的畫面中，雖然畫質有些模糊，但依然可見到唐嫣精緻立體的五官，且她與好友肩併著肩，面對鏡頭笑得十分甜美，滿滿的青澀氣質呈現在網友面前。此外，好友也以富含心意的文筆，寫下：「祝她一切順利，大紅大紫」等字句，祝福唐嫣的星路順遂。

畫面曝光後，由於唐嫣近年來較少出現在螢光幕前，因此即便是其好友流出的照片也吸引不少粉絲們爭相留言，寫下：「唐嫣女神真的從小就美到大」、「按比例長的，底子一直在那」、「沒想到唐嫣小時候也因個子矮坐過第一排，很難想像她現在竟然那麼高了。」