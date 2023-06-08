是否曾聽說過「水果吃酸的，比較不會胖？」當心掉入味覺陷阱中。營養師簡鈺樺表示，水果的酸甜感是來自於味覺的訊號，與熱量高低無關，所以千萬別認為吃酸的就比較不會胖，控制份量才是關鍵。另外，她也鼓勵食用水果可選在餐跟餐中間，特別是在下午3、4點的時候，能維持血糖穩定，避免波動幅度太大。

簡鈺樺在個人Youtube頻道發布一則影片，指出水果的酸甜感與熱量高低並無關係，像是常有民眾覺得檸檬很酸比較不會胖，認為柳丁、水蜜桃很甜反而不好，但其實以同等份量來比較，在營養學上熱量是差不多的，代表選擇吃酸的水果比較不會胖是錯的，控制份量才是真正關鍵。

而水果份量該如何控制？簡鈺樺說明，以自己的拳頭大小為主，每個人可以吃兩顆的份量；若有些水果非球狀，裝在碗裡面兩碗的份量也行。她強調，只要份量控制得宜，任何水果都是可以吃的。

另外，簡鈺樺也提到，許多人愛吃水果到將其取代正餐、甚至狂嗑，顯然攝取過量，長期下來可能會造成三酸甘油脂過高，甚至引發非酒精性脂肪肝；此外，若是在意體態或是有減重需求的人，也容易出現肥胖問題。

至於水果什麼時間吃比較好？簡鈺樺表示，她建議可選在餐跟餐中間，像是中餐跟晚餐就是不錯的選擇，下午3、4點的時候可以來跟蘋果或香蕉，可以維持血糖穩定，避免波動幅度太大；再來很多人會在此時間感到飢餓，與其吃下空熱量沒有營養的點心，不如吃有膳食纖維、維生素營養豐富的水果，還比較健康。