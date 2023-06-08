上班族一起叫外送常常會出現大量零錢，一名外送員無奈表示，近日接到一張602元的訂單，客人選擇用現金支付，掏出了許多10元、5元的零錢付款，他當時只是說了句：「我幫妳點」，事後就收到外送平台的警告信，指稱客人認為他「態度不佳」。貼文一出，讓許多網友痛批奧客無極限，甚至還釣出其他苦主回應。

「真的好心被雷親！」原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文抱怨，日前接到一張高雄南區的訂單，取餐時店家說：「這張單一堆人不送」，讓他覺得滿頭問號，直到送餐完畢後，他才終於搞懂這張訂單為何讓外送員避之唯恐不及。

原PO表示，訂單金額總共是602元，客人選擇用現金支付，但全部都給零錢，他當下只是說了一句：「我幫妳點」，客人就向外送平台檢舉他態度不佳，外送平台更寄出警告信，「敬請於送餐時保持良好態度，提供最佳訂單品質給用戶」。原PO不禁哀號：「難道我沒點錢，虧錢要自己貼嗎？」

貼文曝光後，引來不少網友回應，「店家都跟你說一堆人不送，就是有貓膩了，你還…」、「真的很好意思欸，厚臉皮還給負評，不要臉」、「公布出來也好，免得其他外送員受害，奧客無極限」、「黑名單了啊！跟她客氣什麼」、「辛苦了，我送過！遠單+難停車+送上樓，還給零錢，下樓馬上加入黑名單」。