工研院尋找產業明日之星，舉辦總獎金133萬元的第3屆「工研院創業競賽」，在激烈競爭後，由研發創新智慧能源監控系統的「共享儲能143」團隊奪冠，獲院長劉文雄頒發50萬元獎金，「星海科技」和「萬得福磁控」團隊則並列亞軍。

「共享儲能143」團隊打造TENMA（天馬）智慧能源監控系統，以智慧控制器之導入，來預防電池老化，有效延長平均2到3年的電池壽命，提供大型儲能、用電大戶、光儲等儲能系統健檢服務。

該團隊採用硬體搭配軟體或純軟體的商業模式，為企業營運儲能系統提供監控技術及服務，目前已取得國內大型儲能案場訂單，未來將持續進行企業端營運驗證，進一步打造全民儲能共享收益的商業模式，擴大市場及營運規模。

亞軍的「星海科技」團隊為降低漁船碳排放，開發智慧浮標解決方案，結合低功耗排程、精準生物學辨識與浮標路徑預測分析等技術，有效提升20％目標捕撈物種、降低50％漁船油耗和浮標遺失所帶來損失，搶攻全球超過台幣200億的市場。

其商業模式採取雲端管理平台加上10組浮標方式，販售予遠洋船東業者，未來將發展訂閱制度，提供年度海洋數據與預測資訊，讓捕撈業者可第一時間掌握漁場變化，降低入漁費以及捕不到魚的損失。

另一座亞軍「萬得福磁控」團隊，開發國產磁浮壓縮機以及智慧調控之冰水機系統軟硬整合技術，更跨域鏈結國內空調領導廠商，建置台灣第一條國產磁浮冰水機產業鏈，可應用於大樓中央空調及科技製程環境調控，目前已成功導入大專院校、醫院、機場大廳、商辦大樓、百貨公司、大型商業旅館、科技廠房等近百個場域，為當前工商業節能減碳最有效益工具。

工研院院長劉文雄表示，工研院自2020年開始舉辦創業競賽，迄今已培育出200多位潛力創業家，並成功催生綠能、資通訊領域共3家新創公司，今年預計將有AI人工智慧相關新創公司成立，為產業注入新動能。