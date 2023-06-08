桃園市永安路某民宅疑似上月發生輕生事件，決定9日舉辦送煞儀式，根據里辦公室貼出公告，下午15時開始法會，晚間19時至19時30分開始送煞，地點為桃園區永安路303巷21弄右轉民安路後，左轉永安路。

據了解，桃園市桃園區永安路上個月曾發生輕生事件，因此決定舉辦送煞，記者去電里長詢問，但里長不願表達意見隨即掛斷電話。

警方則說，此事因為並未占用道路，因此沒有申請路權。尊重家屬、地方習俗，民眾也不需恐慌。