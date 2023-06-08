來自印度的Dr. Puneeth Kumar Surupa，是當地地方省份衛生部高官之子，過去他曾在中國大陸從醫，投入非營利組織，也當過企業家。來台後，在專攻於新創癌症治療方法的生物研發公司擔任商業開發經理。對商業及醫療都充滿熱情的他，致力於促進台、印醫療交流，期許能將更多醫療技術、新科技引入印度，造福兩國人民。

Dr. Kumar父親為印度地方省份衛生單位Institute of preventive medicine的部長，母親家族則有政治背景。從小就被期望成為醫師的他，青少年時期發展出對生物工程的興趣，因緣俱足之下，他在2005年轉往大陸唸書，開始海外醫療學習之旅。

在大陸期間，Dr. Kumar因著外國人身分，得到了多元的工作機會，得以與不同產業、背景的企業家、政治人物、律師等建立情誼，開啟了企業家之路。影響他最深的，是印度的表哥，表哥作為一名眼科醫師，為盲人研發了不少產品，兩人合作在大陸創立非營利組織。在各界人脈協助下，他為大陸盲人孩童提供了表哥研發的益智玩具，也運用醫學專業，發展癌症術後照護的領域。

不僅止於從醫的單一選項，Dr. Kumar結合了醫師「愛護生命」的核心價值，搭配企業家思維，創造更多的可能，也讓一心期盼著他繼承醫師事業的父親，支持他多元化的開展。

在2019年一趟到台灣商業及文化的探勘行程後，Dr. Kumar評估了整體市場的發展性，2020年正式搬到台灣，加入共信醫藥擔任商業開發經理。他整合了癌症治療、呼吸科醫學背景及商業貿易的資源，力拚將公司研發的癌症手術新創藥品推到全世界。

Dr. Kumar認為，印度擁有13億人口，相較其他國家的生產線，成本雖相對低廉但品質並不打折，在市場上具有相當大的潛力。同時他也觀察到台灣許多企業都想進軍印度市場，卻因不了解當地文化，沒有頭緒。

「印度每個省的文化、法律都不一樣，自己做（開拓市場）會很辛苦」。Dr. Kumar期盼為台、印的醫療、商務產業扮演橋接角色，促進兩國合作共榮。其實印度是個友善、安全的國家，他希望幫助台灣公司開發印度市場，將更多新創藥品、新科技引入印度，造福兩國人民。