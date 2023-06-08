好不容易腳傷恢復重回一軍，中信兄弟一壘手許基宏僅出賽5場後又因為撲本壘時導致左肩關節唇有輕微撕裂，教練團在8日賽前作最後評估後決定將他降下二軍，一壘防區再度交回給張志豪。

許基宏在春訓時動刀根治左腳跟，原本預計恐趕不上上半季復出的他，復原狀況良好，在5月30日歸隊一軍，卻在4日撲回本壘時弄傷左肩，導致左肩關節唇輕微撕裂。

總教練彭政閔表示，許基宏是撲壘時角度沒那麼理想去拉到，初步檢查是關節唇有點撕裂，雖然撕裂程度很小，但還是要看他身體狀況是否有辦法出賽。

「主要是接球影響比較大，手有點抬不起來，本來昨天要試著揮棒看看，但防護員建議多休息。」今天賽前教練團做最後確認，將許基宏降下二軍、拉上馬鋼，今天與味全龍之戰一壘防區由張志豪鎮守。

「黃衫軍」今年要挑戰3連霸，但球員卻接連出現傷情，許基宏好不容易歸隊但僅出賽5場又掛傷號，「恰總」認為，這就是人生，「在不順的時候許多事情、考驗就會一直來，順的時候都能順利通過，因此不用想太多，該怎麼做就怎麼做，盡力就好。」

中信兄弟拉上內野手馬鋼。（中信兄弟提供）