日本東京電力公司早前開始向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，為啟動「核廢水」稀釋入海計畫做準備。中廣董事長趙少康直批，核廢水汙染海洋，東海、台灣海峽首當其衝，影響我漁民、水產業者及餐飲業者生計，有高達9成民眾擔心會造成全球及台灣海洋污染。對於日本政府一意孤行的做法，蔡政府連一句話都不敢說，綠營上下沒人反對，裝聾作啞，真的對不起台灣人，讓人看清民進黨一遇到日本就軟弱。

「蔡英文快表態！同意日本排放核廢水嗎？」趙少康今(8日)在臉書發文質疑，你能想像未來吃到的漁產海鮮，都含有核廢水嗎？日本福島第一核電廠的核廢水排向大海已經開始作業，今年春夏之際就會排放到海裡，屆時將有100多萬噸進入太平洋，為期30年。核廢水汙染海洋，東海、台灣海峽首當其衝，影響我漁民、水產業者及餐飲業者生計，蔡政府必須明確表態，不能再說「2024後與我無關」。

趙少康直問：請問蔡英文同意日本這樣的行為嗎？妳能保證含有核廢水的漁產品不會進到民眾的肚子裡嗎？妳能承諾捍衛民眾食品安全、不容妥協嗎？2018年8月，環保人士分析東京電力公司發布的數據發現，處理後的核廢水不只殘留官方所聲稱的氚。2017年核廢水中有60次碘129嚴重超標，鍶-90也有嚴重超標的問題。致癌物鍶-90進入人體會被骨質結構吸收，無法排出體外，截至2020年3月，經過處理的核廢水中，約70％超過排放標準。

趙少康指出，「台灣民意基金會」曾做過民調，對於福島核電廠將含氚核廢水稀釋排入海中，有高達9成民眾擔心會造成全球及台灣海洋污染，其中有62.3％民眾非常擔心。對於日本政府一意孤行的做法，蔡政府連一句話都不敢說，真的對不起台灣人，更讓人看清楚，民進黨一遇到日本就軟弱。

趙少康強調，反核曾經是民進黨高舉的價值，如今面對日本排放核廢水，民進黨上下竟沒有人出面反對，裝聾作啞。還是妳民進黨已經不反核了？因為賴清德說，「緊急時可以重啟已經停運的核能機組」。王美花說，「為了增加電力韌性，可能納入核能」。他呼籲，就算不反核，也不可縱容日本排放核廢水、讓民眾吃到含有核廢水的漁產品！