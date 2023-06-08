十鼓擊樂團「憶想之門」MV獲「新加坡獅城影展」及「美國紐約奧尼羅斯影展」共計3金1入圍的肯定。（十鼓提供／曹婷婷台南傳真）

曾獲第52屆美國葛萊美獎及第9屆美國獨立音樂獎入圍肯定的十鼓擊樂團，今年再以台灣平民皇帝朱一貴（鴨母王）歷史故事為題材的「憶想之門」MV，接連獲得國際獎項「新加坡獅城影展」及「美國紐約奧尼羅斯影展」共計3金1入圍肯定，不只讓世界再次看到台灣，也為十鼓推廣台灣鼓樂之路，開創新的里程碑。

十鼓擊樂團團長謝十表示，十鼓擊樂團常年以推廣台灣原創鼓樂文化、發揚鼓樂藝術薪傳為志向，「憶想之門」音樂創作以朱一貴歷史故事為題材，導演黃仲瑜本身也是十鼓資深優秀團員，作品拍攝過程中將鼓樂及其專業融入作品核心，完美呈現。

十鼓擊樂團屢獲國際音樂獎肯定，「憶想之門」MV獲2023新加坡獅城影展（WORLD FILM CARNIVAL SINGAPORE）最佳音樂影片，、2023美國紐約ONIROS FILM AWARDS – New York（奧尼羅斯影展）最佳音樂影片、最佳武打編排，入圍最佳配樂。消息傳回台灣，樂團成員都相當欣喜，謝十也表示，「十鼓將會持續前進，讓台灣文化藝術之美被世界看到。」