「藏美六本木」緊鄰「商60」副都心重劃區，未來將成為台南新商辦大樓的重點區，發展指日可待，目前「藏美六本木」已在預售中。（藏美建設提供／洪浩軒高雄傳真）

揮軍南部深耕多年的藏美建設，去年在高雄及台南共推「藏美東京都」、「藏美表參道」及「藏美六本木」3案，其中，「藏美六本木」緊鄰「商60」副都心重劃區，未來將成為台南新商辦大樓的重點區，發展指日可待，目前「藏美六本木」已在預售中。

大台南縣市合併升格後，整個安南區與市區商圈連結發展更加緊密，也隨著台61線南延，串連推動中的七股工業區、鹿耳門與台南科技工業區，再連結國道8號高速公路，帶動商圈發展與吸引就業，加上「商60」副都心的未來商業機能，大安南區成為台南最受注目的新焦點。藏美建設8日特別南下高雄舉辦記者會，大力宣傳位在「商60」副都心旁的「藏美六本木」，該建案目前正在預售中。

「藏美六本木」除了鄰近安中、北安等商圈，一橋之隔快速連結好市多、特力屋、UNIQLO等大型購物中心，且坐擁綠地、商圈與快速交通路網等便利條件加上北外環3期快速道路於去年10月通車，15分鐘可迅速抵達台南科學園區，「商60」副都心生活圈將再造都市經濟發展引擎，成為南科菁英選擇高品質生活的新聚落。

「藏美六本木」特別聘請「日商台灣大林組」為營建總顧問，大林組為日本五大綜合建設公司之一，擁有130年歷史，創造東京晴空塔、虎之門之丘等時代地標。同時規畫「台南晶英酒店雲端管家」為社區飯店生活顧問，住戶透過專屬平台就能訂製國際酒店頂級服務。

另外，「藏美六本木」由「衡美室內設計」展演國際五星酒店內涵的公共設施；庭園景觀則由上市建商御用「頤和設計」譜寫引綠入家的幽靜，林蔭步道廣場、中庭花園、露天泳池、挑高7米迎賓大廳，每個端景都注入無限人文氣息。