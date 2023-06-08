有韓國「國寶歌后」封號的資深女星李仙姬，去（2022）年遭揭露與所屬經紀公司Hook娛樂聯手私吞男星李昇基的上億音源收入，對方更是她的得力弟子，讓她優質形象破滅；沒想到近日又有一名房地產人士爆料，李仙姬曾挪用公款為了裝潢自己住處，負面醜聞不斷，把她近40年的歌后光環毀了。

8日韓國有一名房地產相關人士出面爆料，指出國寶歌后李仙姬2014年擅自挪用One娛樂公司逾韓幣1千萬（約新台幣25萬元）的款項，只為了修繕一間有50年屋齡的房子；但爆料者補充說，該房子並非李仙姬工作室或公司練習室，她卻用公司的錢整修房子，讓他喊話公家機關，「希望能夠徹查真相」。

李仙姬所屬Hook娛樂針對爆料者言論，只回應「確認中」。而One娛樂是李仙姬自創的公司，但該公司今年初就被列為稅務調查對象，近期更屢屢傳出涉嫌挪用公款，李仙姬還為此被問訊12小時，之後僅透過公司表示，「還在調查難以對外細說」。

從李昇基指控前公司Hook娛樂吞下他多年來上億音樂收入，沒想到他的師父李仙姬和其家人也在名單中，如今又被爆出挪用公款醜聞，李仙姬近40年的各項輝煌成就加上國寶歌后光環都毀光光，令各界都相當詫異。