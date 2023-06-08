汎銓5月業績報喜，主要受惠半導體相關客戶積極加大材料分析（MA）委案，加上汎銓戮力完備專業檢測分析人才擴增、優化材料分析檢測工法，並結合自行開發「智慧e系統」生產管理等多項效益展開，帶動旗下材料分析檢測人均產值逐月攀升。

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