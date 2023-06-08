崇友表示，受惠旗下新梯（含汰舊換新）業務保持穩健動能，包括新北市捷運輕軌案、南投縣大型觀光酒店、台南市新建住宅等新梯大型訂單、以及新北市五股區社區大樓汰舊換新大型訂單完工認列挹注，帶動5月新梯（含汰舊換新）銷售表現較去年同期成長53.32％，加上維修保養業務持續穩定貢獻整體營運，皆係創造5月單月營收表現刷新近七年同期新高、更改寫歷年同期次高之關鍵。

根據各都地政局統計顯示，隨著房市回歸供需基本面，自住及長期置產需求回穩，帶動5月六都建物買賣移轉棟數達22,841棟，月增33.7％，創今年單月新高，有望持續推動建商加速建案完工進度。崇友進一步指出，受惠集團長年重視員工教育訓練、專業證照取得等面向，目前仍保持超過六成員工持有升降機裝修技術士專業證照，使旗下施工團隊更具備施工彈性、高可靠度等要求，有效滿足客戶訂單需求，提升崇友整體新梯接案優勢、維保專業服務之肯定。

展望2023年第二季，崇友仍持續觀察整體房市、建案開工需求對於訂單認列進度影響，惟崇友站穩國內最大本土電梯廠商地位，保持高電梯運行妥善率、高客製化電梯設計與全天後即時維保服務等競爭利基，並透過自有品牌「堅尼西斯」、「崇友」、以及代理「東芝」品牌滿足不同案源需求，有效提升集團品牌知名度、市占率表現，挹注目前整體在手訂單金額仍站穩歷年同期新高水準，足以支撐集團未來1.5～2年營運，有助於創造集團中長期營運良好成長動能。