法比歐與老婆Desiree感情甜蜜。（哈根達斯Häagen-Dazs 提供）

法國籍的「台灣女婿」法比歐今（8日）與老婆Desiree在婚後首次合體公開亮相，出席哈根達斯新品「馬卡龍大師」上市記者會。去年11月迎接寶貝女兒Lola的2人，今被問到二胎計畫，法比歐坦言跟老婆意見分歧，他個人目前沒有再生的念頭，「現在一個寶寶很幸運，我能夠給她全部的時間。」

法比歐表示老婆還想再生，但他認為現在不是最好的時機，「我覺得如果要第2個baby，要第2年或3歲開始，因為如果有第2個baby，就要把時間分給他，不能像現在把我全部的時間都給baby、老婆，所以現在問我，我真的不會考慮，但也說不定，明年不知道，搞不好想念有baby的感覺，就想再生，但現在就是完全專注在這個女兒身上」。

法比歐跟老婆為了參與小孩的成長過程，堅持親自照料，「每天早上我自己照顧她，下午老婆自己帶，晚上我們一起」，被女兒融化的他也說，因為小朋友長大太快了，每天最幸福的事就是跟女兒在一起。

夫妻倆首度一起出席活動，也是第一次將7個月大的女兒交給友人照顧，會有分離焦慮症嗎？法比歐表示還好，因為妝髮時都一直跟女兒在一起，是到活動現場才交給好友照顧。女兒像誰？他笑說因為現在才幾個月，還看太不出來，「她個性很活潑，很喜歡笑也喜歡戶外，常常跟我們去大自然、游泳池玩。」

法比歐與Desiree交往2年後，在2021年底登記結婚，2人自交往到現今鮮少吵架，法比歐說：「因為我們的溝通非常非常好，而且她住在國外很長的時間，所以她也也很了解外國人的一些想法。最重要的是，我們溝通很好，對小朋友的教育觀也很相近，而且我們比較在乎、享受每一刻相處時光。現在我們要好好珍惜每個時刻，一年最多吵兩次架。」