桃園市桃園區中路一帶有25處停車場，有停車場未退縮人行道空間，導致行人要走到馬路。也有另處停車場廣告招牌太大，還違規讓大客車停放。桃園市交通局表示，已發函要求改善，大客車部分，將直接開罰。

市議員黃瓊慧表示，中路重劃區正光一街及力行路662巷口的停車場轉角處，有電視牆看板，目測高度過高，民眾擔心阻礙行車視線、行人通行，有安全疑慮，因此函請桃園市建築管理處依「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」調查。黃瓊慧轉述，建管處認為該停車場的廣告看板未合法申請雜項執照，需要補辦申請，不過因設置地點有影響交通疑慮，會要求拆除。

黃瓊慧也說，該停車場原本是小型車臨時收費停車場，現改為停放數輛大客車，也有相關疑慮，因此發函給交通局、都發局，以停車場法及都市計畫法查審該大客車停車場設置的問題。

除此之外，正光二街的停車場則未從道路退縮設置人行道，導致往來民眾只能被迫走到馬路上，若是推娃娃車更是險象環生，民眾也向交通局陳情。

桃園市交通局表示，正光一街停車場經會勘後，發現該停車場送審時，圖紙並未有廣告招牌，因此已經要求依照停車場法要求前改善。另該停車場原本是小型車停車場，並非大客車，業者擅自停放大客車已經違法，將對其開罰。交通局說明，大客車停車場出入口需要10公尺寬馬路，該停車場無法滿足要件，僅能停放小型車。

至於正光二街部分，交通局則發現，該停車場圖紙送審時，有從道路退縮1.5米作為人行道使用，不料實際施工時，卻未保留1.5米。交通局說，將要求業者改善，否則將可依違反停車場法開罰3000元。