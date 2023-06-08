嘉義縣集結18鄉鎮市教育工作者編撰及出版《家鄉100問》，全縣9成以上國小將此書內容融入教學，今天在祥和國小結合線上遊戲舉辦「家鄉100問」知識大擂台賽，約有300名學生參賽，縣長翁章梁期勉學子深入認識家鄉文化特色。

嘉義縣政府表示，《家鄉100問》以全縣18鄉鎮市出版，共有18冊，匯集各鄉鎮市在地的人事物，如地名沿革、地方特產、宗教特色、名人史事、當地歷史等，有文獻研究價值，也讓在地文化生根，自2022年在國小4年級課程推展後，已有半數學校融入校訂課程，若包括非正式課程教學的使用比率約有9成。

嘉義縣長翁章梁期勉更深刻了解家鄉事。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

今天首次家鄉100問知識大擂台賽結合PaGamO線上作答，用解題占地遊戲方式增加趣味性，題目包括80題鄉鎮題目、20題跨鄉鎮題目，讓小朋友玩線上遊戲也學習家鄉事，一旁還有學生認真研讀備賽。

嘉義縣「家鄉100問」知識大擂台賽，眾多學子參加。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁說，《家鄉100問》是嘉義縣的創舉，邀請許多委員、老師、校長歷經3年合力編撰完成，內容獲得肯定，有助於家長及孩子深刻認識家鄉，人不能脫離家鄉、也不能脫離歷史，有地方就有文化，一方土水養一方人，嘉義人樸實認真，是嘉義基因特質，期勉小選手們透過遊戲、競賽更了解家鄉事。