台東大學產業物聯網大數據研究中心今成立「台東淨零碳盤永續治理暨數位應用資源服務中心」以及「台灣氣候服務聯盟台東服務中心」，協助產業邁向低碳化。（蕭嘉蕙攝）

台東大學產聯中心與台灣氣候服務聯盟產學合作，成立「台灣氣候服務聯盟台東服務中心」及「台灣EGS跨產業數位永續發展協會」。（蕭嘉蕙攝）

鑒於全球淨零排放趨勢，台東大學產業物聯網大數據研究中心今成立「台東淨零碳盤永續治理暨數位應用資源服務中心」以及「台灣氣候服務聯盟台東服務中心」，提供在地業者從盤查、節能診斷到升級改善一條龍服務，目前校方已培訓18名碳盤查員，投入初階輔導服務。

台東大學產業物聯網大數據研究中心採取任務編組模式，成立「台東淨零碳盤永續治理暨數位應用資源服務中心」以及「台灣氣候服務聯盟台東服務中心」，分別從學校端和產業端凝聚資源，輔導協助在地產業接軌國際淨零排放行動。

「政府的政策以及國際的趨勢，淨零碳排已經是各產業需要去重視的議題」，台東大學產學營運暨推廣教育處處長謝昆霖直言，台東大學以國際綠色大學為軸向，洞見產業未來需求，希望透過成立資源服務中心，提供一條龍低碳轉型服務。

謝昆霖說，淨零碳盤第1步是碳盤查，量化溫室氣體的排放量，再來就是透過智能化管理或是低碳化設備改善碳排，台東大學在今年3月已經培訓完成首批18名種子碳盤查員，設備資源則透過台灣氣候服務聯盟台東服務中心鏈結。

「台灣的企業都是跟國外買碳權，為什麼不買台灣原住民保留地的！」台東原鄉農牧業者黃漢忠說，部落產業也逐漸導入SDGs永續經營的概念，希望豐富的林地資源未來也能透過輔導認證，在市場上進行碳權交易，創造大於禁伐補助的經濟效益。