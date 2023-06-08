國影中心董事長藍祖蔚被知韓文化協會執行長朱立熙指控是性騷慣犯，藍祖蔚今天下午發聲明駁斥，因藍祖蔚擔任台中市影視發展基金會常務董事，今天台中市議員周永鴻今天詢問市府態度為何？盧秀燕表示，若屬實，台中市處理的速度會比文化部快。

今天台中市議會總質詢，台中市議員周永鴻說，台中市影視發展基金會其中一位董事是藍祖蔚，請問對於這件事台中市政府的態度為何？新聞局長鄭照新說，現在文化部已經表達態度說會進行調查，台中市政府對性騷零容忍，若主管機關查證屬實，市府尊重調查結果，斷然處置。

盧秀燕說，藍祖蔚是國影中心的董事長，尊重他這方面的專業才聘請他當董事，昨天被揭發性騷擾事件，台中市不但不會雙標而且會比別人嚴格，我是基金會的董事長，處理的速度會比文化部快。

藍祖蔚今天也委託律師發出聲明，表示一切指控並非事實，無端捲入新聞風波，實屬無妄之災。