台中市第二市場名店「山河魯肉飯」，去年6月間發生吃早餐民眾鬥毆事件，來自桃園林男等7人因認錯人引發誤會，竟對31歲黃男等5人以塑膠椅、木椅毆打，黃男胸口更被刺2刀傷重死亡，台中地院今（8）日依妨害秩序罪判處林男的同夥5人各2年徒刑，但主嫌林男與同夥溫男已潛逃出國。

台中市第二市場排隊名店「山河魯肉飯」去年6月23日清晨傳出暴力鬥毆死亡案，震驚全國；林男與友人等7人從桃園南下台中吃早餐，排隊時誤認死者黃男等5人，打招呼卻不見對方回應，見黃男拿手機打電話誤會要撂人車拼，當場持塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇等物對黃男及其同行者攻擊。

林男再持折疊刀朝黃男身上猛刺，見黃男倒臥血泊中，便離開現場並乘車往桃園中壢方向逃逸，黃男左胸受到重創、血流不止，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治。

檢警獲報後展開追查，先後逮捕林男的同夥游男等5人到案，但主嫌林男與溫姓同夥已潛逃出國，游男等5人經檢方偵辦後，去年10月間依殺人、傷害及妨害秩序等罪嫌起訴，台中地院今（8）日依妨害秩序罪判處林男的同夥5人各2年徒刑，全案仍可上訴。