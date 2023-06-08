法國東南部一處小鎮公園週四（8日）發生歹徒持刀攻擊事件，英國廣播公司報導，法國內政部已證實有多人受傷，包括孩童。起初警方表示至少8童與1名成人受傷，法媒稱其中2到3人命危。法國稍晚警方證實，凶嫌是敘利亞籍難民，持有合法居留權；警方修正傷者人數稱，2名孩童、1名成人重傷命危，另有2名孩童輕傷。

英國《鏡報》引述法國地方媒體《多芬內報》（Le Dauphine Newspaper）報導，這起事件發生在法國東南部阿爾卑斯山腳下的上薩瓦省（Haute-Savoie）小鎮安錫（Annecy），當地時間週四上午9時45分（台灣時間下午3時45分）左右，一名男子在鎮上一處公園揮刀攻擊，造成多名兒童受傷。兇手遭警方當場逮捕。公園周邊道路已由警方封鎖。

🔴"Il s'attaquait clairement aux bébés": un témoin raconte l'effroyable attaque à Annecy lors de laquelle "un demandeur d'asile de nationalité syrienne" a poignardé des enfants ce jeudi. BFMTVpic.twitter.com/hC99zSQ7ol — TVL (@tvlofficiel) June 8, 2023

#Update: Just in - Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 8, 2023

法新社引述匿名維安消息人士與當地官員說法指，遭受攻擊的是一群幼童，年齡大約3歲，當時在公園內的安錫湖邊遊戲。

法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）在推特發文證實，這起攻擊事件造成多人受傷，包括孩童；凶嫌是單獨犯案，已由迅速趕抵現場的警方人員拘捕。內政部發言人說，有4名孩童、2名成人受傷。不過後來警方表示，已知2名孩童、1名成人命危，另有2名孩童輕傷。

法國國民議會（National Assembly）聞訊後，全體默哀1分鐘。法國總理柏納（Élisabeth Borne）已啟程趕赴安錫。

安錫鎮幼童遇襲，國民議會全體默哀。（路透）

上薩瓦省（Haute-Savoie）議員阿曼德（Antoine Armand）譴責這起暴行「極為惡劣」。他表示，目前對於凶嫌所知甚少。阿曼德說，這名男子顯然以幼童為攻擊目標，周遭人們全力嚇阻，他才走開，後來就有警方到場處置。

一名目擊者向當地媒體說：「此人說英語，一開始我們以為這是某種表演，後來有人哭喊尖叫，我們才知道這是貨真價實的凶案。這個男人看起來很錯亂。」其他目擊者則稱，凶嫌看起來像是敘利亞難民，已經在安錫湖邊遊蕩好幾天。

目擊現場的居民凡妮（Fanny）向法國BFM電視台表示，這處公園是安錫鎮最知名的公共場所，氣氛平和，是家庭親友會一同造訪的休閒場所，「我從沒聽說這裡發生過任何攻擊事件，這太嚇人了」。

曾效命法國甲級足球聯賽名門球隊「聖艾蒂安競技」（Saint-Etienne）、英超球隊利物浦（Liverpool）的球員勒塔萊克（Anthony Le Tallec）就住在安錫鎮，案發當時他正在湖邊跑步。他說，他與凶嫌擦身而過，後來警察就上前逮捕此人。