劉慧娟指出，疫情期間，實體店面、傳統產業紛紛被迫布局電商市場，很快速地強化線上的服務場景能力，為消費者提供更多線下線上整合的購物模式，讓台灣整體電商市場進入前所未有的格局以及高強度混戰，也帶給傳統定義中的純線上平台嚴峻的競爭挑戰。線上平台若仍靠純粹的價格補貼，衝刺無差別流量，便無法在變化快速的新興消費場景與多元消費體驗需求中長期站穩市場利基。

淘寶平台上本地買不到的差異化商品供給，以及同款商品淘寶更便宜的優勢，受到許多精打細算的台灣消費者支持。全球在通膨壓力下物價持續攀升，民眾日常生活成本沉重，能兼顧性價比與個人精緻品味生活的消費需求，預期仍將十分強勁。淘寶跨境商品價格優勢，即使把商品價格、兩段運費與關稅等等成本全部加總後，還是能比許多本地商品更便宜，消費者不用再苦等大促檔期瘋搶補貼優惠。

今年起淘寶在台灣將加大力道與台灣在地生態服務夥伴合作，全面升級「跨境去中心化履約體驗」的業務成長模式，亦即下單後消費者直接坐等收貨！於618檔期第一波，淘寶已完成首創的「尊榮服務」體驗方案營運測試，提供包含下單後點選官方直郵即享限時免費升級，協助手續費、關稅等費用代收、代付，消費者無須再擔心要支付額外費用，以及享受售後必保的購物保障，一次解決過往台灣消費者跨境購物的履約體驗關鍵痛點。試營運期間選擇採用該服務的消費者訂單量成長更超乎預期，大幅提升超過60％。