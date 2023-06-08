桃園市青年局與中原大學合作舉辦創業競賽，副市長蘇俊賓（右）參觀各攤位。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局攜手中原大學舉辦「2023年桃園新創之星Ｘ創天下競賽」，吸引全台超過150組新創團隊參賽，42組團隊脫穎而出進入決賽，8日由副市長蘇俊賓公布名次並頒獎，未來校園創業聯盟將朝向國際策展，以匯聚國內外資源讓新創團隊茁壯成長。

今年中原大學配合桃園市政府「科技＋、設計＋、永續＋」政策發展方針，結合產業界及學術界需求，將競賽分為科技應用組、永續發展組、共創挑戰組，除開放青年自由提案，邀請新創企業鼓勵學生團隊針對時間銀行、透明投影顯示玻璃的產品以及Chat GPT在專業服務業應用，提出創新服務解決方案。

這次校園組競賽團隊來自全國33所大專院校參賽，包含台灣大學、台北教育大學、中正大學等團隊報名，另青創組團隊也有來自桃園市青年局青創基地輔導的團隊，優勝團隊將能獲得中原大學產業加速器暨育成中心進駐優惠、客製化輔導履歷系統資源，更有機會對接越南加速器資源。其中，校園組競賽科技運用組別中，由台大「科學毛怪」勇奪金獎，團隊使用人工智慧預測寵物缺乏的營養素，量身訂製飲食指南幫助寵物補足所需營養素，團隊更與食品商合作，提供飼主一站式服務，飼主可根據飲食指南直接選購寵物食品，並提供宅配到府的服務。

副市長蘇俊賓說，自己曾在上市公司服務過，當企業提供機會招募儲備幹部時，尋找的人才加分指標就是曾經創業過，因為這些人曾經賭上人生尋求夢想，有抗壓性視野也不一樣，曾經努力避險經驗也不同，而10個創業人中可能有9個半會失敗，但是這些人都是優秀的人才，會在各行各業中繼續發光發熱。青年局長侯佳齡局長表示，將持續加深與各大專院校的合作關係，包含設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業諮詢，並鼓勵學生創業團隊畢業後進駐青年局創業基地，提供多元機會朝向國際發展。