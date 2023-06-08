在放大投資力道方面，銜接文創法修正案擴大內容投資抵減的利多政策落地，將加速國發基金投資內容產業量能，更有效率受理業者送件申請，並開拓策略性投資案源；除提供誘因、資源整合，鼓勵國內大型企業進場參與投資，引進利於產業長久發展的資金，也可導入幫助內容產業多元變現、做強做大的商業模式。

在優化作業流程部分，簡化、優化各種投融資工具、內容開發、人才孵化等支持方案的送件受理、輔導協助，力求一站式服務，縮短業者申請時間，同時延攬、培養具影視背景或內容產業相關專業人才，以更貼近產業的語言和業者溝通。

在強化基礎建設方面，因應台灣內容產業普遍為中小企業、甚至是微型企業，將設立更多內容業者在進入商轉前的「早期開發」、「人才孵化」、「專業課程」、「資源媒合」等基礎建設，協助業者練好基本功。

除此，文策院將致力於被投資公司、專案的投後管理與資源媒合、業務助攻，協助被投資公司、專案的公司治理與商業發展能力雙雙提升。

在打開國際通路部分，持續帶領國內業者參與國際展會，也將用更多元管道打開國際通路與能見度。例如，與各國內容產業中介組織締結友好關係、聘用更多不同區域的專業國際顧問協助業務推展、主動尋求大型國際合製合資案例，更快速將台灣文化、元素往全球大眾視角推進。