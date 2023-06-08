財政部指出，目前繼承的大宗還是不動產和有價證券，權利的部分數量較少，為了考量衡平原則並加速處理，因此決定把標準調整為和有價證券一致，即日起生效。
其中第一次標售時，每股標售底價按稽徵機關核定每股抵稅金額計算。未標脫者，得降價2成列標。仍未標脫者，得按第二次標售底價降價2成列標。經三次標售無法標脫者，移還稽徵機關進行資產重估，並以重估每股淨值為每股標售底價繼續辦理標售。
財政部8日修正「抵繳遺產稅或贈與稅實物管理要點」，其中包括高球證公司出資額等「權利」繼承，如要用來抵稅，按稽徵機關核定抵繳金額計算，如經公開標售且未能標脫者，第二度拍賣將從原本的九折起變八折起。
財政部指出，目前繼承的大宗還是不動產和有價證券，權利的部分數量較少，為了考量衡平原則並加速處理，因此決定把標準調整為和有價證券一致，即日起生效。
其中第一次標售時，每股標售底價按稽徵機關核定每股抵稅金額計算。未標脫者，得降價2成列標。仍未標脫者，得按第二次標售底價降價2成列標。經三次標售無法標脫者，移還稽徵機關進行資產重估，並以重估每股淨值為每股標售底價繼續辦理標售。
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