財政部指出，目前繼承的大宗還是不動產和有價證券，權利的部分數量較少，為了考量衡平原則並加速處理，因此決定把標準調整為和有價證券一致，即日起生效。

其中第一次標售時，每股標售底價按稽徵機關核定每股抵稅金額計算。未標脫者，得降價2成列標。仍未標脫者，得按第二次標售底價降價2成列標。經三次標售無法標脫者，移還稽徵機關進行資產重估，並以重估每股淨值為每股標售底價繼續辦理標售。