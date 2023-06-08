誰說一定要談戀愛才會過得幸福，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、處女女、金牛女就算單身生活也依然可以過得精彩，其中獅子女會追求生活過得多采多姿是每日的功課；處女女害怕生活毫無目標不願讓自己閒下來；金牛女則是沒有另一半也無所謂，就加倍疼愛自己。

▍獅子女

獅子女不管是否單身，都會追求生活要過得多彩多姿，所謂精緻地過生活，基本上就是獅子女的日常功課。不管在任何的人生階段，獅子女絕對不會讓自己掉價。

▍處女女

處女女最害怕的事情就是生活毫無目標，所以才不願讓自己閒下來，喜歡生活過得充實的她們，今天若沒目標，明天、後天不管怎麼樣都要找點事做，來過得精緻讓自己看起來很好。因為她們認為單身時，越能無所顧慮去完成自己想做的事情。

▍金牛女

金牛女雖然不刻意趕潮流，但堅持不虧待自己，在快節奏的社會中，金牛女依舊能保持穩定的心態好好過日子。許多人都說談戀愛可以多一個人來疼愛自己，沒戀情就只能孤單一人。但是金牛女懶得去爭論，即使沒有另一半的照顧也無所謂，那就加倍寵愛自己。