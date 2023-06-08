氣立5月合併營收1.3億元，月減4.83％、年減14.69％；前五月合併營收6.09億元，年減幅18.92％。氣立表示，消費性電子產業佔氣立營收占比3成多，設備產業營收比重4成，不少設備商又出貨給消費性電子業，使得消費性電子產業對氣立營收整體影響程度逾50％。

氣立強調，全球景氣並無明顯回溫的跡象，消費性電子產品普遍買氣不佳，加入部分歐美訂單延遲交貨時程，使得原本應該逐漸步入傳統產業旺季的效應尚未顯現。氣立為降低消費性電子產業低迷的影響，除加強開發東南亞市場外，也著眼全球農機市場轉型朝向自動化的市場商機。

氣立強調，農業工作常常是勞動強度高且費時的，隨著農村人口外移以及少子化趨勢，農業勞動力的供應正在減少，農機自動化可以快速、有效地解決這個問題；並能藉由自動化來提升效率、減少浪費及降低投入成本。市調機構ReportLinker指出，2021年全球農業機器人市場規模49億美元，預估2026年可成長至119億美元，年複合增長率達19.3％，市場可觀。

氣立表示，大陸農機市場是全球最大市場之一，大陸農機市場2022～2027年年複合成長率5.8％。而阿里巴巴、京東、百度和騰訊等大企業均部署智能農業計劃，推動大陸智能農業建設發展。大陸官方預估，2035年大陸全國自動化農機滲透率達20％，遠低於歐洲和美國的90％，卻是個相當極富潛力的市場，也會為相關零組件產業帶來可期的營運成長動能。

氣立表示，氣立第二季營運受消費性電子產業還在去化庫存影響，呈現旺季不旺，不過氣立持續研發及推出新產品，近期陸續至越南、泰國等參展，以期提升消費性電子產業以外的行業的營收占比，有助於回復至以往傳統產業旺季水準。