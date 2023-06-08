人氣新星精釀啤酒店品牌「啤酒肚釀製」推出新品「檸蜜露」，以經典的愛爾啤酒，加入蜜蜂工坊高品質龍眼蜜與嚴選新鮮檸檬，綻放完美酸甜風味，邀請大家作伙「檸蜜露」，尋找屬於自己的絕配。6月24日起於7-11國際啤酒節登場，列入三件79折優惠，還可以抽高雄啤酒音樂節門票，同時也開放預約在地觀光酒廠初體驗。

時序來到了熱情奔放的夏天，此次啤酒肚釀製將耳熟能詳的蜂蜜檸檬組合，與愛爾啤酒做完美搭配，標榜呈現出戀愛中最讓人喜歡的酸甜滋味。

「檸蜜露－蜂蜜檸檬愛爾啤酒」選用來自蜜蜂工坊的高品質龍眼蜜，搭配嚴選新鮮檸檬，最後以愛爾啤酒豐富多層次的口感完美收尾，和諧香氣與層次酒體的絕配，好似命中註定的愛情滋味。酸爽的檸檬、香甜的蜂蜜，結合在一起時能完美互補並襯托彼此，就像在戀愛關係中的絕配夥伴，個性互補、待在一塊能更上層樓，成為更好的彼此。

即日起凡至7-11購買啤酒肚釀製商品「檸蜜露」，於Instagram限時動態分享商品及標記啤酒肚釀製@beerbellybrewing.tw，並於官方IG抽獎貼文留言，即可抽高雄啤酒音樂節門票兩張50張（25組）超高中獎率。

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