中宇環保自結5月份合併營收為7億9,327萬元，較4月份增長9.47％，也較去年同期大增31.1％，累計前五個月合併營收達到35億2,440萬元，較去年同期增長6.64％。
中宇近年來因調整經營策略，業務接單以利基型為主，推升業績逐年成長，同時，受惠於業外收益挹注，帶動了今年第一季獲利成長，因此今年全年茉績仍是穩健看好。
中鋼集團旗下中宇環保（1535）5月份合併營收逼近8億元大關，達到7.93億元，不僅環比與同比同步成長，且創年來單月新高；累計前五個月合併營收達到35.24億元，較去年同期成長6.6％，持續看好今年業績表現。
中宇環保自結5月份合併營收為7億9,327萬元，較4月份增長9.47％，也較去年同期大增31.1％，累計前五個月合併營收達到35億2,440萬元，較去年同期增長6.64％。
中宇近年來因調整經營策略，業務接單以利基型為主，推升業績逐年成長，同時，受惠於業外收益挹注，帶動了今年第一季獲利成長，因此今年全年茉績仍是穩健看好。
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