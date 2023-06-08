中宇環保自結5月份合併營收為7億9,327萬元，較4月份增長9.47％，也較去年同期大增31.1％，累計前五個月合併營收達到35億2,440萬元，較去年同期增長6.64％。

中宇近年來因調整經營策略，業務接單以利基型為主，推升業績逐年成長，同時，受惠於業外收益挹注，帶動了今年第一季獲利成長，因此今年全年茉績仍是穩健看好。