有些男性個性比較強勢，在感情裡經常不願讓步，容易變成吵架原因，反觀有的男性脾氣好，結婚後多以妻子的想法為主。《搜狐網》分享3個脾氣好又聽話的星座男，他們做決定時會與另一半討論，能夠提高家庭和諧度。

▎雙魚座

雙魚男個性浪漫，心思自然也較細膩，當他們陷入熱戀時，會非常關心另一半，有機會就製造各種浪漫，希望對方能感受到愛，就算結婚也不會變，對老婆百依百順，並不是他們過於依賴伴侶，而是對於另一半愛的表現。

▎射手座

射手男在別人眼中，是一個自由主義者，對於生活無拘無束，戀愛時總是想追求新鮮，感覺就是渣男，主要就是他們還沒有想定下來，一旦遇到真愛，他們完全判若兩人，會收起過去的玩心，非常聽老婆的話，凡事都以對方的意見為主。

▎天秤座

天秤男顏值通常都很高，面對感情與家庭時，都是希望保持和諧與美感，所以每當與另一半吵架時，他們寧願自己先退一步，不想破壞家庭和諧的氛圍，等對方冷靜後再好好商量，婚姻上遇到問題時，他們絕對會先妥協，乖乖聽老婆的話。