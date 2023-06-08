《墨具五色》是黃誌群在2014年欣賞董陽孜個展《老莊說》所獲得的靈感，他在字帖中感受到音韻的流動。隨後他又看見畫家柯淑玲畫作裡奔放流動的色彩，「墨具五色」四個字浮現心頭，決心以此為創作主題。（張鎧乙攝）

結合書法、潑墨及鼓樂藝術，優人神鼓作品《墨具五色》將再重現。（張鎧乙攝）

結合書法、潑墨及鼓樂藝術，優人神鼓作品《墨具五色》由劉若瑀執導、音樂總監黃誌群擔任主演，在疫情後將再度重現。

《墨具五色》是黃誌群在2014年欣賞董陽孜個展《老莊說》所獲得的靈感，他在字帖中感受到音韻的流動。隨後他又看見畫家柯淑玲畫作裡奔放流動的色彩，「墨具五色」四個字浮現心頭，決心以此為創作主題。演出也將結合鼓樂、舞蹈及潑墨潑彩畫作的多媒體投影，於2017年首演。

作品裡的〈莊周夢蝶〉，也是劉若瑀一生的功課，她表示，過去曾在加州恩師葛陀夫斯基呈現〈莊周夢蝶〉，當時是以白描的方式表現莊周夢蝶故事，「沒想到老師看完我的呈現之後，問了我一句話：誰在作夢？是在做自己的夢，還是莊子的夢？」

劉若瑀表示，這麼多年來，這個問題一直在她心裡，「不管是創作或是表演探討，我心裡第一個打開的事情是：我是誰，我為什麼活著。而老子、莊子他們的思考就是我的生命導師，如何成為一個人，成為我一生的功課。」

《墨具五色》除了影像設計王奕盛、燈光設計林克華，以及優人的鼓樂、銅鑼、笛、簫等樂器外，為了加強身體的張力，今年也特邀新加坡國家太極好手鄭凱心與劇場人洪藝冰共同演繹，結合優人團員長年修習太極的身體特質，企圖展現太極以柔形氣，以剛落點之內勁，剛柔相濟，快慢相間，太極肢體的柔勁，輕似風擺楊柳，動如猛虎下山。

黃誌群表示，老莊思想也對應到佛性的空無。優人延續「道藝合一」理念，透過身體實踐，傳承人之力量。藉由六個篇章，包括〈恍兮惚兮〉、〈大鵬展翅〉、〈庖丁解牛〉、〈鼓盆而歌〉、〈莊周夢蝶〉及〈道隱無名〉，從中思考「道」之為何，以及就形、意、心、氣的脈絡，一探老子從有身到無身的身體實踐。

演出將於9月22至24日在台北國家戲劇院、11月25至26日於台中國家歌劇院、12月9至10日於高雄衛武營國家藝術文化中心，共有8場演出。