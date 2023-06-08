女星劉品言15歲與曾之喬組成女子團體「Sweety」出道，演出作品《仙劍奇俠傳》、《綠光森林》都是觀眾心目中的經典，近期因在夯劇《華燈初上》中飾演「花子」一角而再度爆紅，不少人對於她自然的演技讚賞有加，也讓她再度登上事業巔峰。近日她透過社群平台分享過馬路時突然頭暈跪地，旁邊一對情侶立刻過來關心，讓她直呼：「感謝陌生人的愛心」。

劉品言昨（7日）於Instagram限時動態發文，有感而發寫下「人間處處有溫情」，透露出門等待過馬路時瞬間頭暈和腹痛，當下痛到跪地無法站起，「旁邊一對夫妻（情侶）立刻過來關心，綠燈亮起，兩位一左一右扶兼扛的（像我喝醉一般），把我運送到過馬路後工作室門口」，對此劉品言直呼：「謝謝陌生人的愛心，謝謝在大安森林公園馬路口的你們」，她也表示目前已經躺平休息，大家不用擔心。

劉品言透露過馬路時痛到站不起身。（圖／劉品言Instagram）

在劉品言身體不適前，她曾分享健身影片，只見她穿著低胸白色T恤在教練的指導下運動，中途忍不住兩次嬌喊：「很累欸」，更轉發自己濃縮版的運動影片表示「豪無意志運動的一天，一直在抱怨，一直發出貓被踩到的聲音」，雖然運動時都在抱怨，但她仍乖乖做好動作，最後為了練手臂半跪在器材上，豐滿身材一覽無遺，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

劉品言擁有亮眼外型，2007年曾暫停演藝事業選擇到巴黎留學，她也在法國結識前男友，兩人在一起5年，本以為異國戀可以開花結果，沒想到雙方對未來想法有出入，最後忍痛分手，近期她參加實境節目《社長之路》，挑戰經營流動商店深入台灣各地，她笑說：「所以我是帶一個相親的心情來結緣。」還希望李李仁、鄭元暢能替她看看有什麼值得相處的對象。