民進黨性平事件延燒，民進黨性別平等事務部今舉辦焦點座談，有關2024總統大選相關政策研擬，與會者表示應增加員警處理數位性別暴力的專案預算以及相關執法人員知能訓練、性騷擾被害人服務應納入法源編列預算，提供社工專業服務等。

關於兒童部分，與會者，建議將兒童政策獨立出來，成立專門主責兒童權益的機關，給兒童更友善的成長環境。

民進黨性平部邀請到勵馨社會福利事業基金會、台灣婦女團體全國聯合會、台北市婦女新知協會、彭婉如文教基金會等婦女與性別倡議團體共同與會，就近日性平事件後續處理、性騷擾防治措施草案精進、2024總統大選性別平等政策研擬等議題進行充分討論。

針對近日受各界關注的性平事件後續處理，台灣婦女團體全國聯合會常務監事陳曼麗指出，內外部的處理機制，應該要更完善，在收到性騷擾案件時，應第一時間留下文字紀錄，以利之後受害者提起申訴或權責單位展開調查。

對於本黨性騷擾防治措施改善草案，勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好表示，申訴機制除了進入程序之外，在知悉的當下，就要先做一些補救措施，以接住受害者的身心狀況。

王玥好與彭婉如文教基金會副執行長林綠紅也贊同，民進黨在草案中納入受害者的社工支持及陪伴體系，可以從最前端就協助受害者思考與確認是否提出申訴。

其他與會者亦表示，申訴管道僅是事件中的一環，民進黨收到性騷擾事件通報時，即應告知受害者法律方面的權益與相關資訊，並在調查的過程中，與其建立信賴關係，讓受害者能在友善的環境中，感受到被傾聽、被支持與被相信。

有團體代表亦期許民進黨能夠以優於現行法規的方式，做出示範。陳曼麗提到，雖這次各界的由受害者自承之性平案件讓社會感到傷痛，但也可以成為促進社會共同學習與成長進步的正能量。

民進黨副祕書長楊懿珊表示，草案的核心重點，是要讓性騷擾舉報流程是友善被害人的，除了確保二次傷害不要再發生，也鼓勵積極的作為，民進黨都會納入大家專業意見，並將整體性騷擾防治與救濟措施修改地更細緻。

最後，有關2024總統大選相關政策，與會者表示應增加員警處理數位性別暴力之專案預算以及相關執法人員知能訓練、性騷擾被害人服務應納入法源編列預算，提供社工專業服務等等；關於兒童部分，與會者亦建議將兒童政策獨立出來，成立專門主責兒童權益的機關，給兒童更友善的成長環境。

性別平等事務部主任李晏榕表示，看見各團體踴躍參與座談，心中充滿感激，她要代表性平部感謝各界願意給予民進黨反省與改善的機會，各大團體的寶貴建言，未來都將納入重要參考依據，期待與大家一起努力，讓民主進步黨成為一個更平等、更進步的政黨。

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