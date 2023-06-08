味全龍洋投接連出狀況，在伍鐸也掛傷號的情況下目前一軍只剩鋼龍1名洋投，但總教練葉君璋賽前捎來好消息，日前腳掌骨裂動刀的布里悍復原狀況良好，骨頭已經癒合，他感謝防護團隊及為他動刀的醫師，讓他能夠如此快速的復原。

布里悍在5月5日比賽中踢到東西導致左腳掌骨裂，葉總透露他受傷後隔天就用自己的一套方法持續維持投球訓練，而他動刀後恢復狀況良好，目前骨頭已經癒合，有機會比伍鐸更快回歸賽場。

「我現在覺得非常好。」布里悍表示，昨天複診照X光後確認骨頭已經癒合，附近組織也都有如預期長回來，「感謝防護團隊跟替我開刀的醫生，相信醫生有花了些心力，幫助我傷口重建，讓傷勢能更快復原。」

布里悍坦言，目前還沒辦法評論現階段訓練進度，但仍確定的是身體恢復進度超前，「我有研究受這樣的傷，標準恢復時程約6至8周才能走路，但我現在3、4周就能跟正常人一樣行走，我想醫生一定有高超技術，讓我復原神速。」

雖然腳傷初期讓他無法正常行走、投球，但布里悍研究出一套方法，他單腳跪著、手拿加重球投球，讓他能夠繼續維持投球感覺，「也因此我的腳骨頭癒合後，目前已經可以投到90公尺，等到能慢跑時就能設定進牛棚的日期。」

先前統一獅到花蓮比賽，蘇智傑的媽媽曾煮一鍋田雞湯給全隊喝，他說老一輩的人說吃田雞對骨頭有幫助，潘武雄也認同，說：「以前傷到骨頭，就是要喝這個。」聽到這個「秘方」，布里悍雙眼瞪大有些吃驚，笑著說：「我不知道原來吃青蛙可以讓骨頭長得更好，如果知道的話一定會多吃這樣的小秘方。」

雖然沒有吃田雞，但布里悍說防護室也有提供一些治療的方法，像是雷射、冰敷，自己也有研究一套幫助更快回到戰場的飲食，「吃輕淡一點，補充蛋白質、鈣質的保健品，覺得有改善。」