台北股匯市雙殺，台股重挫，盤中最低一度來到16,694.21點，大盤指數終場收16,733.69點，下跌188.79點，跌幅1.11％，成交量3,030.1億元，三大法人賣超149.21億元，外資及陸資賣超166.92億元。

隨外資賣超台股並匯出，新台幣今開盤趨貶，早盤陷入狹幅區間盤整，午盤後貶幅有擴大之勢，但出口商拋匯賣壓也不小，兩股力道拉扯下，終場貶值4.8分作收，匯市成交量也隨之擴大，較近日多在10億美元出頭高出不少。

匯銀主管分析，市場雖預期6月美國聯準會（Fed）將暫停升息，但對於7月再次升息的預期升溫，美股隨之走跌，台股因而受拖累重挫，外資加大匯出力道，主導早盤以來匯市偏貶。

匯銀主管進一步說，「出口商現階段能賣就賣」，並為等到30.8元關卡，在30.75元價位賣壓就已大量出籠，抵銷今日新台幣貶勢，「外資買美元，出口商就丟」，上演你撿我丟戲碼，整體以外資及出口商對作為主。

外匯交易員表示，近期外資仍觀望美國升息，短線先看美國消費者物價指數（CPI）年增率是否續降，將牽動下周美國升息決策，目前全球匯市還看不出特定方向，近期新台幣升貶互見，整體波動仍不脫離30.5元至30.8元的大區間。

根據央行統計，美元指數下跌0.22％，主要亞幣升貶互見，新加坡幣反彈0.1％、韓元升值0.01％；相較下，日圓持續貶值0.21％、新台幣貶值0.16％、人民幣則貶值0.08％。