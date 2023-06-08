桃園市新興國際中小學畢業典禮別出心裁，國中或國小畢業生，都穿著整齊一致的「學士袍」、戴「學士帽」。（校方提供）

桃園市新興國際中小學畢業典禮別出心裁，國中或國小畢業生，都穿著整齊一致的「學士袍」、戴「學士帽」，每位畢業生顯得器宇軒昂，熱情純真，尤其典禮中舉行撥穗儀式，象徵圓滿完成一個學期階段邁向另一個學習階段。

桃園市副市長王明鉅出席畢業典禮，他勉勵畢業同學，「畢業典禮」的英文為「commencement」，有「開始」之意，因此畢業不是結束，而是下一個階段的開始，他更以蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾經提過的「虛懷若谷」、「求知若渴」勉勵畢業生，希望大家持續探索，永不鬆懈；他更對呼籲全場爆滿的家長，孩子是獨立個體，千萬不要把自己的希望強加在孩子身上，而是給孩子更多扶持。

新興高中總校長魏宏恩則以「學海無涯，前程似錦。」期勉畢業同學，畢業不只是一個學習階段的結束，更是另一個階段的開始，因為學習像大江大海，是綿亙不斷，一點一滴累積的，唯有不斷的累積，才能創造學習的奇蹟，他希望所有畢業同學莫忘學習的初心，做一個終身學習者，不斷精進自己。

副總校長兼中小學部校長林繼生則期勉畢業生，首先要立定目標，因為目標像一個有強大吸力的磁鐵，有明確的目標才能激發強烈的學期熱情，學習是為了找到自己人生的定位，創造自己人生不可取代的價值，在追尋目標的過程中難免遇到困難，唯有堅持，尋求必要的協助，才能幫自己度過難關，尤其要善用時間，把握學習機會，因為時間在哪裡，成功就在哪裡。

因為疫情關係已經連續2年沒辦理實體畢業典禮，今年能恢復辦理，同學都顯得很興奮，901班王宣又3年前從新興國小部畢業考上國中部，3年前就穿過學士服，但她仍覺得很新鮮隆重；601班吳昕璦則覺得撥穗儀式很特別，感覺這樣才像畢業典禮。