婦人見愛車要被拖走，不顧身上僅穿泳衣、戴泳帽，仍跑到員警身旁苦求別拖走。

在急什麼？昨(7)日台中員警在1處游泳池門口，發現有輛違停車輛欲將拖走，沒想到泳池門口卻跑出1位只戴著泳帽、穿著泳衣，且疑似赤腳的婦人衝出來「搶救愛車」，並跑到員警身旁哀求，然而，2員警不理會，將拖吊車靠近違停車輛，被且架上輔助輪要拖走，然而該泳衣婦人再度跑出，並手上拿著車鑰匙，過程中還差點被拖吊桿絆倒；對此，網友看了影片也表示「希望台中市的警察對於違規車輛絕對不能心軟」。

「社會事新聞影音」發布1段影片，昨(7)日晚間，員警指揮拖吊車在台中1處游泳池前，準備拖吊1輛違停的白色車輛，正當拖吊車執行任務時，游泳池門口衝出1位戴泳帽、穿泳衣，及疑似赤腳的婦人衝出來，跑到員警身旁要阻止愛車遭拖吊。

然而，員警並未理會該泳衣婦人，而繼續將拖吊車靠近違停白車，且陸續裝上輔助輪，而泳衣婦人再度衝了出來，並且手上拿著車鑰匙，打算要將愛車開走，但在慌亂當中腳還勾到拖吊桿差點跌倒。

附近民眾看見這段影片後，也表示「有些誇張，但是也來不及了，車子遭拖吊也是幾秒鐘的事情」，另外也有民眾認為「批個毛巾會比較優雅，突然穿這樣子，可能有點不太雅觀」；網友見影片，也紛紛留言表示「希望台中市的警察對於違規車輛絕對不能心軟」、「如果是年輕小姑娘大概就歪樓了，什麼不雅觀的事情，不存在的」、「批個毛巾比較優雅，哈哈」、「啊在急什麼？」。