嘉義市幼兒視力免費檢查開跑。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

國健署調查幼兒園大班近視盛行率達9％，小一學童攀升到19.8％，搶救「惡視力」從幼兒開始，嘉義市政府衛生局與13家眼科醫療院所合作，6月起為全市大班幼兒免費檢查視力。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，依據國民健康署2017年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率達9％，小一學童攀升到19.8％，到小二則倍增至38.7％，小六時高達7成，孩子的「惡視力」是必須正視的課題，籲請家長要有「視力存摺」概念，讓小孩從小儲存遠視力。

嘉市府衛生局表示，即日起至8月31日止，幼兒園大班學童到13家合約眼科醫療院所，可以接受免費專業視力檢查，讓家長了解學童的視力現況。

衛生局已透過幼兒園轉發通知單給家長，請家長預約時間，帶著孩子及相關「家長通知及同意書」、「兒童健保卡」或「兒童身分證明文件」到院所檢查。

嘉市府衛生局表示，學齡前是護眼關鍵期，醫學證實，增加戶外活動是視力健康的最佳保護因子，鼓勵家長可多帶孩子到戶外公園綠地活動，運用護眼密碼「3010120」保護視力，即用眼30分鐘、休息10分鐘、每天戶外活動120分鐘。