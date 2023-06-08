這次電子投票超過預期的是，有高達20.45％也就是2成股東參加電子投票，除了外資外，估計還有不少國內外法人機構參加，參與公司派、改革派董事選舉的合計有9.15％，也就是有1成的投資人並沒有參與董事的選舉，或者甚至可能出現廢票。

公司派有4人拿到超過10億權數以上，元富證券董事長陳俊宏拿下19億權數得票最高，占總表決權數0.82％，不過以外資配票來看，陳俊宏的得票率高於公司派15人的平均值，應該還有獲得其他法人機構奧援。

總經理吳欣儒這次拿到11.76億權，占總表決權數0.51％，ISS這次報告建議並沒有支持吳欣儒，如果獲得ISS支持，將可獨拿一般董事12權，若以往外資投票7成比率來看，估計吳欣儒少了4％的支持。

以洪士琪為首的改革派部分，前三名分別為洪士琪5.79億權數、前兆豐金副總林瑞雲5.62億權數、魏寶生4.89權數，占總表決權0.25％、0.24％及0.21％。

獨董部分，新壽獨董許永明拿下20.23億權數、勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋拿下12.85億權數、元富證券獨立董事梁文菁拿下12.32億權數，占總表決權0.87％、0.55％及0.53％。