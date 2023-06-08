臉書社團「小琉球聯盟」8日傳出一段影片，直見有人在杉福漁港游泳，且還游進航道並離船隻超近，網友看到影片後掀起熱議，直呼「不要命了」，對此，屏縣府海洋及漁業事務管理所表示，漁港航道全面禁止水域遊憩活動，違規者將依漁港法處3萬以上、15萬以下罰鍰。

有網友8日在臉書社團「小琉球聯盟」上傳一段影片，並寫到「這些遊客，都不要命了，航道中間剛好2艘船要進出，你卻給我在航道中間玩，啊不就有看到，如果沒看到撞過去算誰的？？我們倒楣？？還要一直喊你才要回去」。

影片中，直見有人在杉福漁港游泳，且距離船隻超近，網友看到後紛紛留言指出，「真的好厭煩，出事再來說，觀光客的心態，無法可管，自求多福」、「請海巡關心一下」、「暑假要到了， 會越來越多……」。

對此，屏縣府海洋及漁業事務管理所表示，漁港航道全面禁止水域遊憩活動，違規者將依漁港法處3萬以上、15萬以下罰鍰。