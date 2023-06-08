佛羅里達州確實是一塊寶地，一隻凱門鱷（Caiman）寶寶不小心闖入繁忙喧囂的馬路上，眼看著車子都要開過來了，3隻高雅的鶴見狀不行，它們心生一計，決定護送這隻的小凱門鱷遠離道路，回到水源中。這段影片在社群媒體上流傳，溫馨畫面吸引許多網友圍觀。

Only in Florida! Alligator escorted across road by 3 cranes as traffic comes to standstill

Credit: Newsflare

🔸 For more inspiration and uplifting stories, please follow 👉 @UpliftingVids pic.twitter.com/cY7YTcbOkg — Uplifting Videos (@UpliftingVids) April 7, 2023

畫面中可以看到這3隻沙丘鶴（Sandhill Crane）展開了牠們翩翩的翅膀，優雅地圍繞著這隻凱門鱷，彷彿一道美麗的保護結界。牠們聰明且機靈，行為舉止似乎瞭解馬路的危險，知道如何避開車流，帶領著凱門鱷重回水源地。

許多網友留言讚嘆， @NebularNerd 3形容說：「這就像3個朋友試圖協助他們喝茫的伙伴回家。」而@zerohero1973則驚訝表示：「真意外，那些鶴竟然沒有試圖吃掉那隻小鱷魚，那些鶴很兇猛，我曾看過1條超大的魚卡在牠嘴外面」

網友@smithy7773認為，這3隻鶴之所以這麼做，其實是因為那隻凱門鱷行徑的方向，可能會經過牠們的鳥巢，如果這次小鱷魚再靠近，那麼牠們就會開始攻擊了。另一位網友@ParsonRoxann也有類似的看法：「這些鶴是在引導鱷魚朝正確的方向行走。通常是為了不讓鱷魚看到自己的幼鳥。」這可能才是真正的原因。