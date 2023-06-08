近期有不少台商向海基會詢問因疫情期間長期在大陸未返台，而遭除籍，但表達想要在明年總統大選投票。海基會指出，第16屆總統副總統定於明年1月13日投票，只要在今年7月13日（含當日）前完成恢復戶籍登記，即有總統、副總統選舉權。

海基會說明，如有出境滿2年未入境之情形，由戶政機關依戶籍法規定辦理遷出登記，欲辦理遷入（恢復戶籍）登記，只要持中華民國護照，並備齊國民身分證、遷入地戶口名簿及前開護照等資料，由本人、戶長或委託他人至遷入地戶政事務所辦理，當日即可完成遷入登記。

戶籍已遷出之海外國民，年滿20歲，今年7月13日（含當日）前完成恢復戶籍登記，符合《總統副總統選罷法》連續居住期間6個月之規定，有總統副總統選舉選舉權。112年9月13日（含當日）前完成恢復戶籍登記，符合《公職人員選罷法》居住期間規定，有立法委員選舉選舉權，戶政機關將會予以編入選舉人名冊。